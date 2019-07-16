Нужно прописать скрипт на сайт

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Нужно прописать скрипт на сайте mw-power , чтобы в карточки каталога по одному разделу автоматически выгрузились и в дальнейшем обновлялись данные с фида данных другого сайта. Фид есть. Категории у одного сайта ( чей фид) и  у другого сайта куда переносить совпадают не полностью. Учесть это при переносе.

Сайт mw-power.ru на модекс. 

6 лет назад
GolovinaJu
Юлия 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

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