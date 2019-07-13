Создание сайта на вордпрессе

Планируется создание сайта образовательного центра. На данный момент идет разработка дизайн-макета под вордпресс. Структура сайта включает главную, страницы курсов (универсальные, типовые, так как курсов планируется пять штук), новости, контакты, о нас. Работа будет проверятся.

Общие требования

1. Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без

использования различных темовых фреймворков (genesis, headway,

elegant themes, themefy и многие др.), так как они привносят ненужный

усложненный функционал, который ухудшает качество кода.

2. Верстка должна быть идентичной на всех современных версиях браузеров

FF, Chrome, Safari, IE 10+, Edge, Opera, на всех популярных ОС Windows,

Mac OS, Linux (Ubuntu, Redhat)

3. Верстка должна быть строго адаптивной. Качественное отображение на

мобильных устройствах

4. Итоговый макет должен проходить без ошибок следующие тесты:

- https://webmaster.yandex.ru/microtest.xml

- https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

- https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 70 очков)

5. На все формы вешаем Invisible Recaptcha

6. Внедрить форму обратной связи.

На данный момент интересует вилка цен и сроки. В идеале опыт работы с подобной тематикой. Подробное тз, дополнительную информацию и прочее - в лс.