Парсер для парсинга ящиков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок266 просмотров

Написать по ТЗ парсер для получения списка ящиков с указанных сайтов (по опр.условиям). Общение по скайпу, тз предоставляется отобранным кандидатам с подтвержденным опытом подобных работ.

6 лет назад
Mudrez
Игорь 
54 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров