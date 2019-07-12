Доброго дня! Необходимо сделать несколько разных лендингов, очень простых в исполнении на вордпрессе. Макеты дизайна предоставляются. Оплата производиться по факту за каждый лендинг. Пишите свою цену - будем обсуждать.
Парсер для парсинга ящиков
Написать по ТЗ парсер для получения списка ящиков с указанных сайтов (по опр.условиям). Общение по скайпу, тз предоставляется отобранным кандидатам с подтвержденным опытом подобных работ.
Заявки фрилансеров
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