Нужно сделать 2 скрипта для нашего интернет магазина на Shopify.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

Здрайствуйте,

У нас есть веб сайт на shopify.com

www.pick4like.com

Нам нужно сделать 2 скрипта. Задание я записал на видео:

https://youtu.be/N4N-cbhw9Mg

Ждем Ваших предложений!

6 лет назад
ALKLLC
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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