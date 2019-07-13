Нужно сделать Chat Bot Чат бот для салона красоты Viber Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок271 просмотр

 Нужно создать чат-бот для салоны красоты. 

Выбор услуги 

Выбор исполнителя 

Календарь с выбором времени 

Админ панель 

CRM по заявка 

Список пользователей 

Возможность отправить уведомления 

Примечание: 

Важно когда приходит заявка в админку на конкретную дату или время, происходит выбор статуса принято/не принято.

Происходит резервирования на именно на данное время и заказать уже нельзя. 

От Вам примеры работы чат-ботов. 

6 лет назад
amemory
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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