Нужно сделать Chat Bot Чат бот для салона красоты Viber Telegram

Нужно создать чат-бот для салоны красоты.

Выбор услуги

Выбор исполнителя

Календарь с выбором времени

Админ панель

CRM по заявка

Список пользователей

Возможность отправить уведомления

Примечание:

Важно когда приходит заявка в админку на конкретную дату или время, происходит выбор статуса принято/не принято.

Происходит резервирования на именно на данное время и заказать уже нельзя.

От Вам примеры работы чат-ботов.