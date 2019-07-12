WordPress-программист на постоянную работу

$630
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок260 просмотров

В веб-студию на постоянную работу требуется WP-программист.

Требования:

1. Ответственность, качественное выполнение работы, соблюдение сроков

2. Хорошее знание WordPress, 

3. Хорошее знание адаптивной верстки 

4. Знание Js, Jquery на среднем уровне

4. Готовность расти в области WordPress программирования и изучать новое

5. Знание Woomart, ACF будет плюсом

Условия

1. Удаленная работа

2. График 5/2, восьмичасовой рабочий день, рабочее время по МСК. Можно немного сдвинуть рабочие часы. 

3. Стабильная оплата

4. Зарплата ~40000 руб.

JavaScriptjQueryWordPress
6 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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