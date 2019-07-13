Скрипт на Nodejs или PHP, добавляющий подпись к изображению

Мы ищем профи, который может разработать несложный оффлайновый скрипт на Nodejs или PHP, выполняющий следующие действия:

1. Читает содержимое файла XLSX, где указан список файлов в формате TIFF

2. Читает из указанной папки файлы по одному и добавляет к каждой картинке белую полоску внизу с текстом (подпись к фото)

3. Сохраняет полученное изображение в форматах JPG и TIFF в новую папку

Скрипт, вероятно, должен использовать ImageMagick (вы можете предложить ваш вариант) и должен запускаться из командной строки на MacOS.

Пример обработанного фото вышлю по запросу (там ничего сложного).