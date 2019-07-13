Скрипт на Nodejs или PHP, добавляющий подпись к изображению

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки218 просмотров

Мы ищем профи, который может разработать несложный оффлайновый скрипт на Nodejs или PHP, выполняющий следующие действия: 

1. Читает содержимое файла XLSX, где указан список файлов в формате TIFF 

2. Читает из указанной папки файлы по одному и добавляет к каждой картинке белую полоску внизу с текстом (подпись к фото) 

3. Сохраняет полученное изображение в форматах JPG и TIFF в новую папку 

Скрипт, вероятно, должен использовать ImageMagick (вы можете предложить ваш вариант) и должен запускаться из командной строки на MacOS. 

Пример обработанного фото вышлю по запросу (там ничего сложного).

macOSNode.jsPHP
6 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Мегапрофессионал! Работа выполнена быстро и чётко, учтены все замечания. Спасибо!
Спасибо Алексею за интересный заказ, было приятно работать. Своевременная оплата и четкая постановка задачи, однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад