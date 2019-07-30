Установить и настроить Media Wiki

Нужен человек, который уже работал с media wiki и смог бы нас сначала проконсультировать. Если к нам подойдёт Media Wiki, то нужно будет её установить, к тому же установить все требуемые расширения. Дополнительно к этому её нужно будет помочь настроить и дать нам полную поддержку.Консультация: $10Установить на сервере и настроить: $40Установить расширения и настроить систему в соответствии с ТЗ: $100