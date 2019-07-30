Установить и настроить Media Wiki

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Нужен человек, который уже работал с media wiki и смог бы нас сначала проконсультировать. Если к нам подойдёт Media Wiki, то нужно будет её установить, к тому же установить все требуемые расширения. Дополнительно к этому её нужно будет помочь настроить и дать нам полную поддержку.Консультация: $10Установить на сервере и настроить: $40Установить расширения и настроить систему в соответствии с ТЗ: $100

6 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
3 дня
Escrow
Отлично сработались, спасибо!
Хороший заказчик, оплатил работу по факту выполнения работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад