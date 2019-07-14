Нужен бек-енд + интеграция верстки готовой

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка436 просмотров

Макеты - они уже заверстаны

ищу бека :)

кто может пообщаться в скайпе?

обязательно 2-3 работы ранее выполненные и в публичном доступе

технологии обсуждаемы

Node.js
6 лет назад
redesigner
Игорь 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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