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Нужно правки сделать на сайте с Cloudpayments и moneta
Нужно правки сделать на сайте с Cloudpayments и moneta https://docs.google.com/document/d/1-TDIzBWWIl65viFKAzm07WFhaQNGJzbCF9P2YiiwC9M/edit?usp=sharing
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам
и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта
Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!
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