Нужно правки сделать на сайте с Cloudpayments и moneta

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужно правки сделать на сайте с Cloudpayments и moneta    https://docs.google.com/document/d/1-TDIzBWWIl65viFKAzm07WFhaQNGJzbCF9P2YiiwC9M/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта 

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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