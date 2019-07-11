Написать скрипт для битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки101 просмотр

Привет, нам нужен скрипт для битрикс. При завершении работы с лидом, формируется сделка и контакт. Хотим, чтобы при формировании сделки, они распределялись равномерно между сотрудниками в группе, кто находится в сети

Тариф команда подключен 

6 лет назад
pggghka
Петр 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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