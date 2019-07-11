Скорректировать скрипт для MailWizz на php

Добрый день, есть скрипт описание тут: https://codecanyon.net/item/mailwizz-ema-custom-subscriber-attachment/16217023

Он работает как Расширение. Его надо допилить, чтобы он отправлял 1 файл - 1-му получателю. Сейчас на панели есть ссылка на папку на серверу от куда он берет файлы и маска для понимания какие файлы кому отправлять. Надо сделать, просто в настройках (доп функцию) что отправлять 1 файл - 1 человеку и больше его не трогать или установить значение, что 1 файл не более чем 2 или 3 или 4 раза и т.д. При этом не нужно четкой привязки к названию файла, это может быть абсолютно рендомно.

Во вложении то, как сейчас выглядит панель расширения в mailwizz