Разработка бэкенда и административного интерфейса для казуальной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка208 просмотров

Ищем человека на долгосрочное периодическое сотрудничество. Необходимо разработать и поддерживать административный интерфейс для бэкенда от казуальной игры, и требуются доработки бэкенда.

Стек: Node/TypeScript/MongoDB/React

MongoDBNode.jsTypeScript
6 лет назад
n0uk
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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