Разработать модуль и интегрировать его в WIX (через фрейм)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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ТЗ на разработку модуля для сайта  

Платформа: Wix (интеграция через фрейм) 

Задача: разработка модуля для брифования и подбора фрилансеров на определенную задачу.  

Дано: сайт Wix, Форма сбора контактов фрилансеров, База фрилансеров, разбитая по категориям, формы брифов по задачам.  

Алгоритм работы:  

0. Необходимо доделать текущую базу фрилансеров и текущую форму. Нужно чтобы подкатегории фрилансеров были систематизированны. Допустим глобальная категория Дизайн. Под категории POSM, Web. Значит для брифы из ПОСМ и Веб будут показаны Контакты этого человека  

1. Пользователь регистрируется в Викс  

2. Мы его активируем как менеджера  

3. Он переходит на вкладку Менеджеру.  

4. Выбирает категорию. Сейчас и далее буду показывать сразу на примере. Дизайн POSM.  

5. Подгружаемся соответствующий бриф (необязательных полей нет). Человек его заполняет.  

6. Нажимает кнопку отправить.  

7. Ему открывается страница с 5 рандомными контактами из базы в формате. Имя, телефон, почта, тип (человек или команда), скачать полную карточку (ее я вышлю отдельно).  

8. Параллельно с пунктом 7, клиенту на почту приходит бриф с ПДФ и таблицей с контактами. Также в письме находится кнопка запросить Контакты повторно, при клике на которую человеку приходят ещё 5 новых контактов. При запросе повтора, мне на почту должно приходить письмо с почтой человека, чтобы я мог с ним связаться и уточнить причину замены.  

Прикладываю пример брифа и дизайн  

Бюджет 10тр. 

Срок 5 дней.

Wix
6 лет назад
qazaq
Илья 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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