Нужно поправить форму регистрации, не работает в моб версии. сайт на джумле Сайт https://clck.ru/Gzfbb подробно скину в лс
Разработать модуль и интегрировать его в WIX (через фрейм)
ТЗ на разработку модуля для сайта
Платформа: Wix (интеграция через фрейм)
Задача: разработка модуля для брифования и подбора фрилансеров на определенную задачу.
Дано: сайт Wix, Форма сбора контактов фрилансеров, База фрилансеров, разбитая по категориям, формы брифов по задачам.
Алгоритм работы:
0. Необходимо доделать текущую базу фрилансеров и текущую форму. Нужно чтобы подкатегории фрилансеров были систематизированны. Допустим глобальная категория Дизайн. Под категории POSM, Web. Значит для брифы из ПОСМ и Веб будут показаны Контакты этого человека
1. Пользователь регистрируется в Викс
2. Мы его активируем как менеджера
3. Он переходит на вкладку Менеджеру.
4. Выбирает категорию. Сейчас и далее буду показывать сразу на примере. Дизайн POSM.
5. Подгружаемся соответствующий бриф (необязательных полей нет). Человек его заполняет.
6. Нажимает кнопку отправить.
7. Ему открывается страница с 5 рандомными контактами из базы в формате. Имя, телефон, почта, тип (человек или команда), скачать полную карточку (ее я вышлю отдельно).
8. Параллельно с пунктом 7, клиенту на почту приходит бриф с ПДФ и таблицей с контактами. Также в письме находится кнопка запросить Контакты повторно, при клике на которую человеку приходят ещё 5 новых контактов. При запросе повтора, мне на почту должно приходить письмо с почтой человека, чтобы я мог с ним связаться и уточнить причину замены.
Прикладываю пример брифа и дизайн
Бюджет 10тр.
Срок 5 дней.
Заявки фрилансеров
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