Разработать модуль и интегрировать его в WIX (через фрейм)

ТЗ на разработку модуля для сайта

Платформа: Wix (интеграция через фрейм)

Задача: разработка модуля для брифования и подбора фрилансеров на определенную задачу.

Дано: сайт Wix, Форма сбора контактов фрилансеров, База фрилансеров, разбитая по категориям, формы брифов по задачам.

Алгоритм работы:

0. Необходимо доделать текущую базу фрилансеров и текущую форму. Нужно чтобы подкатегории фрилансеров были систематизированны. Допустим глобальная категория Дизайн. Под категории POSM, Web. Значит для брифы из ПОСМ и Веб будут показаны Контакты этого человека

1. Пользователь регистрируется в Викс

2. Мы его активируем как менеджера

3. Он переходит на вкладку Менеджеру.

4. Выбирает категорию. Сейчас и далее буду показывать сразу на примере. Дизайн POSM.

5. Подгружаемся соответствующий бриф (необязательных полей нет). Человек его заполняет.

6. Нажимает кнопку отправить.

7. Ему открывается страница с 5 рандомными контактами из базы в формате. Имя, телефон, почта, тип (человек или команда), скачать полную карточку (ее я вышлю отдельно).

8. Параллельно с пунктом 7, клиенту на почту приходит бриф с ПДФ и таблицей с контактами. Также в письме находится кнопка запросить Контакты повторно, при клике на которую человеку приходят ещё 5 новых контактов. При запросе повтора, мне на почту должно приходить письмо с почтой человека, чтобы я мог с ним связаться и уточнить причину замены.

Прикладываю пример брифа и дизайн

Бюджет 10тр.

Срок 5 дней.