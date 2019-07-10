Доработать функционал joomshopping и шаблон joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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необходимо доработать функционал Joomshopping (последней версии) и соответственно дизайн шаблона. 

Был сайт на joomla 1.5 + joomsopping 2.  

Сейчас сайт частично перенесли на joomla 3.9 + joomshopping 4.  (перенесли товары, материалы, модули , некоторые компоненты ) 

Чтобы запустить обновленный сайт, надо перенести еще некоторый функционал со старого сайта и сверстать шаблон по заданию. Старый сайт функционирует, все скрипты на нем работают, можно пользоваться ими для облегчения перехода . 

По факту надо доделать:  Карточку товаров (дизайн и вкладки табы, отображение информации по наличию и остаткам на складах) 

добавить сравнение товаров в отдельной странице ; 

добавит переключение видов списка товаров. 

доработать скрипт характеристик товаров из xls (есть рабочий пример) 

добавить скрипт оповещения ожидаемого товара. 

добавить поиск товаров с подсказками (по первым буквам) для joomshopping 

И доработать шаблон. 

Joomla
6 лет назад
drozdovplaton
Платон 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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