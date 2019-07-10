Доработка функционала админки wordpress — Создать вкладку клиенты. Внутренее отображение по прототипу. Это другой вид отображения пользователей. Эта вкладка отображается и доступна для работы всем с ролью «Support Manager»— Каждый клиент это пользователь с ...
Доработать функционал joomshopping и шаблон joomla
необходимо доработать функционал Joomshopping (последней версии) и соответственно дизайн шаблона.
Был сайт на joomla 1.5 + joomsopping 2.
Сейчас сайт частично перенесли на joomla 3.9 + joomshopping 4. (перенесли товары, материалы, модули , некоторые компоненты )
Чтобы запустить обновленный сайт, надо перенести еще некоторый функционал со старого сайта и сверстать шаблон по заданию. Старый сайт функционирует, все скрипты на нем работают, можно пользоваться ими для облегчения перехода .
По факту надо доделать: Карточку товаров (дизайн и вкладки табы, отображение информации по наличию и остаткам на складах)
добавить сравнение товаров в отдельной странице ;
добавит переключение видов списка товаров.
доработать скрипт характеристик товаров из xls (есть рабочий пример)
добавить скрипт оповещения ожидаемого товара.
добавить поиск товаров с подсказками (по первым буквам) для joomshopping
И доработать шаблон.
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