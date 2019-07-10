Доработать функционал joomshopping и шаблон joomla

необходимо доработать функционал Joomshopping (последней версии) и соответственно дизайн шаблона.

Был сайт на joomla 1.5 + joomsopping 2.

Сейчас сайт частично перенесли на joomla 3.9 + joomshopping 4. (перенесли товары, материалы, модули , некоторые компоненты )

Чтобы запустить обновленный сайт, надо перенести еще некоторый функционал со старого сайта и сверстать шаблон по заданию. Старый сайт функционирует, все скрипты на нем работают, можно пользоваться ими для облегчения перехода .

По факту надо доделать: Карточку товаров (дизайн и вкладки табы, отображение информации по наличию и остаткам на складах)

добавить сравнение товаров в отдельной странице ;

добавит переключение видов списка товаров.

доработать скрипт характеристик товаров из xls (есть рабочий пример)

добавить скрипт оповещения ожидаемого товара.

добавить поиск товаров с подсказками (по первым буквам) для joomshopping

И доработать шаблон.