Поставить невидимую ReCaptcha на форму регистрации покупателя в VM

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок128 просмотров

На сайте Joomla + Virtuemart уже стоит плагин ReCaptcha, но форма регистрации пользователя в VM дорабатывалась, поэтому туда нужно вставить нужный код, чтобы плагин заработал.

Joomla
6 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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