Битрикс – бекенд реализация API для мобильного приложения

Для одного из наших клиентов требуется реализовать проект след содержания: есть сайт на битрикс, есть на бекенде апи для взаимодействия с мобилой. есть люди которые разрабатывают мобилу. в мобиле нет авторизации и подбора товара по параметрам, соответственно, это надо добавить в апи на бекенде. Оплата напрямую исполнителю. Работаем по постоплате (предоплаты нет тк проект мелкий и на нем моно отработать взаимодействие). Готовы обсуждать совместную работу. Можно по почасовой оплате, ориентируемся на оценку до 600 руб в час. Ориентируемся на общий бюджет по данной задаче до 8000 руб. Возможна оплата на WMR Qiwi ЯД пластиковые карты.