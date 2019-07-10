Установить WIN 10 на VPS

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Закрыт5 заявок123 просмотра

Для дистанционного доступа и работы нужно установить WIN 10 на VPS

На win будет установлена программа который нужен доступ в интернет(нужно настроить).

6 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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