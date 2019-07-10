Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа. Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается. В идеале сделать как на этом сайте ...
Плагин для WP. Форма передачи показаний
ЛК пользователей реализован на плагине wp-recall. 1. Авторизованный пользователь, видит форму "Передать показания счетчиков". (6 обязательных полей: ГВС-1, ГВС-2..) 2. При последующих заполнениях формы пользователю не нужно заполнять предыдущие показания счетчиков, так как скрипт запомнил их и переносит значения из столбца текущие показания счетчиков, в столбец предыдущие показания. Кнопка История показаний . 3. При нажатии кнопки отправить плагин направляет сформированное письмо в plain-text с показаниями на емейл указанный админом в конфиге, в тему электронного письма переменные из профиля пользователя, вида: "Показания приборов: Связистов 10-123. /Дата/", где "Связистов 10-123" – это переменная "адрес" из профиля пользователя, Дата фиксируется в момент нажатия. Из доп. функционала: - Выборка по дате/пользователю показаний в админке и экспорт в .cvs - Любое графическое отображение динамики потребления - Рядом с каждым полем, во время ввода подсчитывается сумма в рублях, по тарифу (напр. поле "ГВС-1" абонент ввёл 00004, считается "м3 х 148 руб. = 592,00") *Можно за основу взять Contact Form 7, он уже используется на сайте, базовые функции там реализованы. **CSS3 эффект (кнопки, диаграма)
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