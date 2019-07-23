Доработка сайта

$31
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок144 просмотра

Требуется доработка уже готового сайта на bitrix. 

6 лет назад
BezNebes
Лиля 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$31
2 дня
Escrow
Спасибо за хорошую работу)) Рекомендую
Все отлично. Спасибо за заказ. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад