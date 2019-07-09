Wordpress. модифицировать плагин simple job board или сделать аналог

Нужно модифицировать плагин для вакансий simple-job-board с плагином company-filter.

В этом плагине фильтр со следующими полями (смотрите скриншот: фильтр png):

"категория",

"расположение",

"company".

Эти поля фильтра являются выпадающим списком.

Нужно чтобы при выборе определенного города в поле "локация", в выпадающем списке "наименование компании" были только те компании, которые находятся в выбранном городе.

Вот так это выглядит со стороны администратора:

В данном плагине, когда создаешь вакансию нужно выбрать "расположение" и "компанию". (смотрите скриншот: добавить вакансию png)

"Расположение работы" и "компанию" нужно создавать отдельно. (смотрите скриншоты: компании png и расположение работы png)

Необходимо чтобы при создании "компании" можно было выбрать город из списка "расположение работы", чтобы у них была связь. (смотрите скриншот: компании png)

Тогда при создании вакансии можно будет выбрать город, а затем компанию, находящуюся в этом городе.

Сейчас в плагине отсутствует связь между "компанией" и "расположением".