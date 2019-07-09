Сканер необходим для обзора определённых коэффициентов в нескольких букмерских конторах. Для любителей ставок и профессиональных бетеров. Сканер должен исправно обновлять коэффициенты в нескольких букмекерских конторах , показывать их движения в течении 24 часов и реагировать ...
Wordpress. модифицировать плагин simple job board или сделать аналог
Нужно модифицировать плагин для вакансий simple-job-board с плагином company-filter.
В этом плагине фильтр со следующими полями (смотрите скриншот: фильтр png):
"категория",
"расположение",
"company".
Эти поля фильтра являются выпадающим списком.
Нужно чтобы при выборе определенного города в поле "локация", в выпадающем списке "наименование компании" были только те компании, которые находятся в выбранном городе.
Вот так это выглядит со стороны администратора:
В данном плагине, когда создаешь вакансию нужно выбрать "расположение" и "компанию". (смотрите скриншот: добавить вакансию png)
"Расположение работы" и "компанию" нужно создавать отдельно. (смотрите скриншоты: компании png и расположение работы png)
Необходимо чтобы при создании "компании" можно было выбрать город из списка "расположение работы", чтобы у них была связь. (смотрите скриншот: компании png)
Тогда при создании вакансии можно будет выбрать город, а затем компанию, находящуюся в этом городе.
Сейчас в плагине отсутствует связь между "компанией" и "расположением".
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