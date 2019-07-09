Wordpress. модифицировать плагин simple job board или сделать аналог

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Нужно модифицировать плагин для вакансий simple-job-board с плагином company-filter. 

В этом плагине фильтр со следующими полями (смотрите скриншот: фильтр png):  

"категория",  

"расположение",  

"company". 

Эти поля фильтра являются выпадающим списком. 

Нужно чтобы при выборе определенного города в поле "локация", в выпадающем списке "наименование компании" были только те компании, которые находятся в выбранном городе. 

Вот так это выглядит со стороны администратора: 

В данном плагине, когда создаешь вакансию нужно выбрать "расположение" и "компанию". (смотрите скриншот: добавить вакансию png) 

"Расположение работы" и "компанию" нужно создавать отдельно. (смотрите скриншоты: компании png и расположение работы png)   

Необходимо чтобы при создании "компании" можно было выбрать город из списка "расположение работы", чтобы у них была связь. (смотрите скриншот: компании png)  

  

Тогда при создании вакансии можно будет выбрать город, а затем компанию, находящуюся в этом городе. 

Сейчас в плагине отсутствует связь между "компанией" и "расположением".  

WordPress
6 лет назад
suprunovichdimas
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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