Нужен программист с опытом на доработки WordPress

Нужен опытный программист, с адекватной ценой, готовый заниматься доработками на cms WordPress. Работы есть много, главное не пропадать, быть на связи. Доработки есть самые различные, от поправить одну строчку в верстке, до разработать сложный личный кабинет и т.д.

Если Вы уверены в своих знаниях, силах. Готовы работать без предоплаты, поэтапно(хотя бы первые несколько раз, пока не сработаемся). Пишите свой скайп для связи.