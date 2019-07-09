Доработка WP шаблона - бронирование

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужен специалист с большим опытом в программировании (новички и среднячки не справятся) !

В шаблон был внесен дополнительный функционал.

Есть ошибки, которые нужно исправить.

Используется этот шаблон: _https://wprentals.org_

Полное описание и задание прикрепляется в текстовом файле.

WordPress
6 лет назад
webworkeuropa
Евгений 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров