Доработка WP шаблона - бронирование

У нас в разработке сайт онлайн-кинотеатра. Идея такова, что им будут пользоваться клиенты в нашем салоне красоты в кабинетах, выбирая фильм, который они хотят посмотреть. И в промежутках, заданных, например через каждые 20 минут, ...