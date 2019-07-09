Доработать сайт онлайн-кинотеатра

У нас в разработке сайт онлайн-кинотеатра.

Идея такова, что им будут пользоваться клиенты в нашем салоне красоты в кабинетах, выбирая фильм, который они хотят посмотреть. И в промежутках, заданных, например через каждые 20 минут, будет показываться наша видео-реклама.

Фильмы будем качать к себе на сервер, распределив по папкам (направлениям)

Вот сайт http://vid.est5.ru:8081

Сейчас реклама работает некорректно.

Нужно избавится от таких моментов как

-зависание рекламы

-зависание фильма после воспроизведения рекламы

-другие баги. Бывает что сам по себе зависает фильм и все. Или же играет фильм, звук есть, а картинка зависшая и т.п.

На чем пишется сайт:

JS, React – на клиентской стороне

API на PHP на серверной стороне