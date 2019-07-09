Клонировать верстку и поставить на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Сделать точную копию сайта (makereign точка com), все элементы (тексты картинки) параметризировать для удобного управлениядобавленияудаления. 

Срок 4 дня.

WordPress
6 лет назад
baranovskiymiros
Мирослав 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров