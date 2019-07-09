Устранить ошибки на сайте

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Устранить ошибки на сайте:

1) страница АМР

2) мобильная версия сайта

3) прочие ошибка на сайте

Ошибка 1

Ошибка 2

Ошибка 3

Ошибка 4

6 лет назад
kraiza
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров