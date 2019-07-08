В мобильной версии шаблона сайта (html) нужно переделать обычную кнопку "В корзину" (прокручивающуюся вместе со страницей) на закрепленную внизу (Sticky Cart), как это сделано на Озоне (смотреть в мобильной версии) . Нужно переделать фронтэнд часть ...
Задача по отключению модуля на ucoz
Добрый день.
Нужна помощь человека, который разбирается с сайтами на ucoz
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