Плагин Google maps

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Закрыт2 заявки153 просмотра

 Нужно создать плагин google maps как тут http://demo.wpsixer.com/wp/motoro/motoro/new-motors/  на базе  другого авто шаблона в котором указаны все координаты авто .  Предпочтения людям у которых уже имеется опыт работы с google maps .

WordPress
6 лет назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
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