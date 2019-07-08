Full-stack developer

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок199 просмотров

Открыта вакансия full-stack developer в компанию Seedium, https://seedium.ca/﻿ . Работа в офисе, г. Киев. Компания предоставляет вэб и мобильную разработку, UI/UX дизайн. Основной tech stack: Node.js, React.js, React.Native, AWS, Mongo.DB, TypeScript. 

Qualifications:

  • Javascript (1 years experience)
  • Node.js (from 1-year experience)
  • Git
  • Most common patterns for building a reliable architecture (Developing scheme for database, code design and etc.)
  • RESTful API
Good experience (will be a plus):

  • Typescript
  • React (or any SPA framework)
  • Node.js (desirable experience work without any framework as Express)
  • DevOps (Understanding how to make easy and automated deployment, Docker or k8s)
  • Ability to work as a single front-end developer in the project
  • Experience of working with cloud platform (AWS, Google Cloud, Azure).
Офис в Киеве, метро Шулявская. 

Присылайте заявки на: [email protected] Михаил

DockerGitJavaScriptNode.jsTypeScript
6 лет назад
MKopyl
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров