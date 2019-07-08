Full-stack developer

Добрый день! Нужно скопировать на мой сайт вот такой калькулятор: https://goo-gl.su/xs6B Со всем его функционалом, то есть чтобы правильно рассчитывал по формуле сумму выплаты. Если все формулы не сможете "выдернуть" именно с сайта ...