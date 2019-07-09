Устранить ошибку - нет возможности зарегистрироваться

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

https://skybike.com.ua/

1. внизу сайта есть два раздела для пользователей - вход и регистрация. оба эти раздела не работают. выдаёт ошибку bmoGW70I3eVxlm

нужно это устранить, чтобы с компьютера и с телефона пользователи могли зарегистрироваться и зайти в личный кабинет.

 

2. доработать работу модуля - "Минимальный заказ". был загружен модуль через OpenCard, но он не работает. http://joxi.ru/8AnM6ypizaWDo2

стоимость минимального заказа должна быть 100 грн.

6 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Мастер своего дела. Наилучшие рекомендации
Ответственный и порядочный заказчик. Оплата вовремя, доступное и понятное ТЗ. Был рад поработать с Вячеславом. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад