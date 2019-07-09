Устранить ошибку - нет возможности зарегистрироваться

https://skybike.com.ua/

1. внизу сайта есть два раздела для пользователей - вход и регистрация. оба эти раздела не работают. выдаёт ошибку bmoGW70I3eVxlm

нужно это устранить, чтобы с компьютера и с телефона пользователи могли зарегистрироваться и зайти в личный кабинет.

2. доработать работу модуля - "Минимальный заказ". был загружен модуль через OpenCard, но он не работает. http://joxi.ru/8AnM6ypizaWDo2

стоимость минимального заказа должна быть 100 грн.