Вообщем есть сайт доска объявлений по недвижимости http://cian.icu нужно сделать вот такую функцию как на https://moskva.miltor.ru/detail_info.php?id=109431247, смысл в том что в тексте объявления происходит авто перелинковка... т.е когда пользователь размещает объявление, скрипт ищет из текста объявления ключевые слова ...
Доработки сайта агенства недвижимости
Есть ряд задач на доработки сайта агенства недвижимости.
Необходим ответственный фрилансер, Middle Fullstack, владеющий:
– Python/Django
– Вёрстка (HTML, CSS, JS, JQuery)
– Готовность вести общение голосом
– Объем работы от месяца, Фуллтайм
Ссылку на сайт предоставим заинтересовавшимся соискателям!
Ставка 500-700 рублей/час. Постоплата
Заявки фрилансеров
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