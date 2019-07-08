Доработки сайта агенства недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Есть ряд задач на доработки сайта агенства недвижимости. 

Необходим ответственный фрилансер, Middle Fullstack, владеющий: 

– Python/Django 

– Вёрстка (HTML, CSS, JS, JQuery) 

– Готовность вести общение голосом 

– Объем работы от месяца, Фуллтайм 

Ссылку на сайт предоставим заинтересовавшимся соискателям! 

Ставка 500-700 рублей/час. Постоплата 

CSSDjangoHTMLJavaScriptjQueryPython
6 лет назад
kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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