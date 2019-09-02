Ищу frontend junior разработчика на проект вместо меня.

Так как я сейчас работаю в компании, но не хочу чтобы проект пропал, ищу сообразительного быстро обучаемого разработчика, чтобы проект пошел двигаться дальше.

Бюджет по задачам не велик, по этому и ищу джуна.

Стек технологии:

CSS3 (SCSS), HTML5, JS (native, jQuery, VueJs)

>> [ PHP 5-7 (Laravel), Webpack ] -- умение развернуть на своей ОС (если что подскажу).

Задачи:

Выполнение сложных и интересных задач, сейчас из описанного есть одна походу сотрудничества будут еще по мере успеваемости.

Требования:

Ваш код будет проверятся мной через пулл реквесты на битбаките, если чего то не знает я подскажу и направлю, по коду есть пару важных требований ну это уже обсудим позже (например табуляция и т.д. чисто организационные)