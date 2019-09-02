Ищу frontend junior

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок687 просмотров

Ищу frontend junior разработчика на проект вместо меня.

Так как я сейчас работаю в компании, но не хочу чтобы проект пропал, ищу сообразительного быстро обучаемого разработчика, чтобы проект пошел двигаться дальше.

Бюджет по задачам не велик, по этому и ищу джуна.

 

Стек технологии: 

CSS3 (SCSS), HTML5, JS (native, jQuery, VueJs)

>> [ PHP 5-7 (Laravel), Webpack ] -- умение развернуть на своей ОС (если что подскажу).

Задачи: 

Выполнение сложных и интересных задач, сейчас из описанного есть одна походу сотрудничества будут еще по мере успеваемости.

Требования: 

Ваш код будет проверятся мной через пулл реквесты на битбаките, если чего то не знает я подскажу и направлю, по коду есть пару важных требований ну это уже обсудим позже (например табуляция и т.д. чисто организационные)

HTMLJavaScriptjQueryLaravelPHPSCSS
6 лет назад
AlexGreat
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$60
14 дней
Escrow
Евгений, зарекомендовал себя как супер ответственный и грамотный разработчик фронта. Всегда был на связи в удобное для меня время, не смотря на нашу разницу во времени 4 часа. В процессе работы не тупо выполнял задания, а всегда предлагал свои идеи и видение как сделать лучше, за что ему отдельное спасибо. Я от души желаю Евгению побольше интересных проектов и щедрых заказчиков. Евгений, надеюсь, что мы с вами продолжим сотрудничество в будущем!
Поработал в достаточно большом и сложном проекте, узнал немало интересных вещей и смог поднять скил. Александр довольно спокоен и тактичен в общении, любые недопонимания решаються нормально.

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Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад