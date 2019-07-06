Онлайн конфигуратор фотоальбомов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Онлайн конфигуратор фотоальбомов. Ссылку запостить не получается, поэтому скину вам референсный конфигуратор в личку. Более подробное тз составим после разговора с Вами. Нужно сделать и фронт и бэк. Предпочтительно фронт на react.js/vue.js, на чем будет написан бекенд - не имеет значения. По всем вопросам можно писать напрямую в телеграм , указан в профиле.

Vue.js
6 лет назад
Dimanovitsky004
Дмитрий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров