Доработать фильтр товара - cms DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки211 просмотров

Имеется интернет-магазин на cms DLE. В фильтр товаров необходимо добавить новые критерии фильтрации.

DLE
6 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров