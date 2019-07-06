Доработать фильтр товара - cms DLE

Есть верстка. Есть ТЗ. Есть структура БД (изменения возможны) с описанием. Нужно разработать сайт. ТЗ на оценку отправлю кандидатам. Заинтересован в продолжительном сотрудничестве. Первый проект желательно поэтапно, без предоплат, или с небольшой предоплатой если у Вас есть нормально ...