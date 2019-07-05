Апгрейт настроек платёжной системы "Stripe"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Наша компания уже два года пользуется платёжной системой "Stripe" для продажи билетов на концерты в европейских странах. Но сейчас эта система проводит подготовку к новым европейским нормам. Теперь правила строгой аутентификации клиентов (SCA) будут требовать двухфакторной аутентификации для многих платежей в Европе. Платежи без SCA могут быть отклонены. Поэтому нам необходимо обновить свою интеграцию в систему "Stripe".  Для этого нам нужен программист ,который пропишет нужные коды. Более подробно - в личном общении.

6 лет назад
guest_15623369673517
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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