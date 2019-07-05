Разработать web-app для внешнего API (Vue.JS, Nuxt.JS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Требуется разработать/доработать web-app, который взаимодействует со сторонним REST API сервисом. 

На данный момент имеются готовые наработки, дизайн и частично рабочий прототип. Нужно довести до финального релиза. 

Стек технологий: 

VueJS, NuxtJS – веб-фреймфорк 

Express – бекенд фреймворк 

Mongo – в качестве хранения учетных данных и кеширования 

Подробное описание проекта и исходные коды для ознакомления вышлю по почте. 

Ориентировочное время для решения задачи 2 недели. 

Vue.js
6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

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