Добавить специальное правило для WooCommerce Product Feed'a

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Закрыт4 заявки179 просмотров

На сайте используется модуль Product Feed Pro для генерирования потока с продуктами. Необходимо допрограммировать особое правило:  

если у родительского продукта менее 3х вариаций то не вытягивать в фид родителя и его вариации.  

Сайт WordPress + WooCommerce

WooCommerceWordPress
6 лет назад
yegor_dronov
Егор Дронов 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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