Ищем талантливого программиста в игровой проект

Для разработки игрового проекта требуются талантливые программисты.

Отличное знание: PHP, JavaScript, Python

Преимуществом будет если когда-то работали с платформой steam и с голосовым мессенджером Discord.

Вкратце о проекте: Будет разрабатываться площадка для проведения турниров по играм pubg, dota, cs go.

Ищем программиста с руками. Не важно какой вы ориентации, вероисповедания и т.д. Нам от вас важен результат!

Готовы достойно оплачивать ваш труд!