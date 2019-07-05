Доработка выгрузки формата e-commerce на сайт yii1

Реализован обмен данными 1С и сайта согласно описанному тут методу http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/#1

В момент приема данных из 1С происходит обрыв сессии (предположительно из-за размера архива около 80Мб)

Реализовав прием данных по частям не удается отследить ("поймать") куки.

Цитата разработчика

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По логике при первом подключение должны быть отданы куки. Подразумевалось, что при первом подключение(когда скрипт возвращает куки) - сайт очистит БД. Скрипт на данный момент отдает название\значение куки и прописывает их через setcookie, но они не возвращаются обратно при последующих запросах из 1с, либо проверки некорректны.

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Кто может помочь в решении данной проблемы?