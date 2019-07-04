Разработка раздела Заказ обедов

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Сайт на ВП. 

Разработать дополнительный раздел с возможностью выбора и заказа обеда в меню, с возможностью оплаты на сайте. 

Дизайн на 80% готов, вот предварительные макеты для понимания как это будет выглядеть и работать на сайте  

Должна быть корзина и личный кабинет, интеграция с 1С. 

Тех. задание с ссылками на предварительные макеты прикрепил к заявке. 

Обязательные требования: 

- Опытный специалист, продвинутый уровень по работе с Вордпресс, умение писать кастомные плагины, в том числе для магазинов. 

- Безопасная сделка 

Пишите, за какую цену готовы реализовать.

WordPress
6 лет назад
Gor-And
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4 месяца назад

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