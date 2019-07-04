Разработка раздела Заказ обедов

Сайт на ВП.

Разработать дополнительный раздел с возможностью выбора и заказа обеда в меню, с возможностью оплаты на сайте.

Дизайн на 80% готов, вот предварительные макеты для понимания как это будет выглядеть и работать на сайте

Должна быть корзина и личный кабинет, интеграция с 1С.

Тех. задание с ссылками на предварительные макеты прикрепил к заявке.

Обязательные требования:

- Опытный специалист, продвинутый уровень по работе с Вордпресс, умение писать кастомные плагины, в том числе для магазинов.

- Безопасная сделка

Пишите, за какую цену готовы реализовать.