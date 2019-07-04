Оптимизация PHP скриптов

Есть написанные PHP скрипты по обработке информации (xml или xls файлов), написанные так скажем в лоб поэтому кушают много ресурсов, на что ругается очень хостинг и заставляет повышать тарифный план. Надо переработать 1-3 скрипта с комментариями, чтобы их как основу использовать и для других обработок. Запускаются эти скрипты по крону, если это важно. База MySQL.