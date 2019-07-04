Изменить структуру главной страницы сайта

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Сайт на WordPress.  Надо изменить струтктуру первой страницы, чтобы были блоки, в которых можно редактировать и писать нужное.

Сайт: http://fastreader.com.ua

Приблизительно такой будет макет сайт: https://preview.themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/full_screen_preview/14058034?ref=Supersheva

Работа срочная, приблизительно на 20 минут.

Предлагайте вашу стоимость и сроки.

WordPress
6 лет назад
guest_15622427862559
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров