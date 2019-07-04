Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить ...
Изменить структуру главной страницы сайта
Сайт на WordPress. Надо изменить струтктуру первой страницы, чтобы были блоки, в которых можно редактировать и писать нужное.
Сайт: http://fastreader.com.ua
Приблизительно такой будет макет сайт: https://preview.themeforest.net/item/education-wordpress-theme-education-wp/full_screen_preview/14058034?ref=Supersheva
Работа срочная, приблизительно на 20 минут.
Предлагайте вашу стоимость и сроки.
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