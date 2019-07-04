Внести коррективы на сайте!

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Все описано во вложенных файлах. 

Решить только технические задачи. 

Баннер для сайта готов. 

Размерную матрицу делает наш дизайнер 

Так же нужно добавить личный кабинет. 

Сайт на opencart. 

Opencart
6 лет назад
rogovroman
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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