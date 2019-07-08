Доработки функционала сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок275 просмотров

Нужен веб-программист с хорошим знанием и навыком работ с движками и с языками PHP, MySQL, JavaScript, HTML и CSS 

Для доработки функционала сайта объявлений.

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
6 лет назад
Goshik_16
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

timofeimih
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$100
2 дня
Замечательный человек, очень вежливый, работать с ним очень легко. Работа выполнена на 110% Рекомендую!!!
Отличный опыт. Все четко и понятно. И даже выдали бонус. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

timofeimih
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад