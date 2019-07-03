Консультация по Google-картам и разработка сайта

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Изначально нужно подтверждение гипотезы о возможности с помощью гугл-карт:

- создавать собственные маршруты из точки А в Б

- отслеживать местоположение телефона относительно маршрута

- при попадании телефона в определенные сектора открывать тот или иной контент: текст, видео, аудио

Если с этим все ок, то нужно разработать одностраничный сайт, который бы позволил имплементировать маршрут и его сектора в браузере. 

В первую очередь ищется специалист по гугл-картам с опытом работы с их API. 

С радостью отвечу на все вопросы. 

6 лет назад
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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