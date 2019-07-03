Нужно написать парсер для сайта яндекс такси https://taxi.yandex.ru/ С возможностью подстановки номеров с сервиса sms-activate в автоматическом режиме через их API Функции: Замена номера при блокировки Смена ip адреса Сбор ...
Консультация по Google-картам и разработка сайта
Изначально нужно подтверждение гипотезы о возможности с помощью гугл-карт:
- создавать собственные маршруты из точки А в Б
- отслеживать местоположение телефона относительно маршрута
- при попадании телефона в определенные сектора открывать тот или иной контент: текст, видео, аудио
Если с этим все ок, то нужно разработать одностраничный сайт, который бы позволил имплементировать маршрут и его сектора в браузере.
В первую очередь ищется специалист по гугл-картам с опытом работы с их API.
С радостью отвечу на все вопросы.
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