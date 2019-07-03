На странице добавить код ограничения по времени

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок132 просмотра

Всем привет.

Вот на этой странице http://arsenaliev.ru/guide/ 

необходимо добавить код ограничения по времени

т.е. после того как истечет время на таймере, 

Форма регистрации (имя и емейл) должна сменяться на сообщение - "Извините. У вас больше нет возможности скачать этот сборник"

Примерно, это может быть выполнено также, как вот на этой странице - http://antikriz.lptrend.biz/

Жду ваших предложений.

6 лет назад
arsenaliev
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров