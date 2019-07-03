На странице добавить код ограничения по времени

Всем привет.

Вот на этой странице http://arsenaliev.ru/guide/

необходимо добавить код ограничения по времени

т.е. после того как истечет время на таймере,

Форма регистрации (имя и емейл) должна сменяться на сообщение - "Извините. У вас больше нет возможности скачать этот сборник"

Примерно, это может быть выполнено также, как вот на этой странице - http://antikriz.lptrend.biz/

Жду ваших предложений.