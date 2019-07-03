нужен специалист по работе с phantom.js для разового проекта
Скрипт - популярные видео на ютубе, через API.
Нужно реализовать php скрипт с веб интерфейсом - получаем видео, которые набирают большего всего просмотров в час. есть сортировка с разными возможностями фильтрации.
фактически делаем аналог, который уже есть на сайте vidiq.com, с небольшими доработками
Вот подробная инфа об аналоге https://vidiq.com/ru/features/most-viewed/
Вот видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=0urBnCvKjFQ
описание в деталях тут:
https://drive.google.com/file/d/1rOT_iWXFfHEGDUFoQQwyf46vpU4tH7ZW/view?usp=sharing
все это будет в рамках уже существующего проекта, куда это нужно будет встроить как дополнительный раздел. подробности в переписке сообщу.
Заявки фрилансеров
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