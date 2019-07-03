Скрипт - популярные видео на ютубе, через API.

Нужно реализовать php скрипт с веб интерфейсом - получаем видео, которые набирают большего всего просмотров в час. есть сортировка с разными возможностями фильтрации.

фактически делаем аналог, который уже есть на сайте vidiq.com, с небольшими доработками

Вот подробная инфа об аналоге https://vidiq.com/ru/features/most-viewed/

Вот видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=0urBnCvKjFQ

описание в деталях тут:

https://drive.google.com/file/d/1rOT_iWXFfHEGDUFoQQwyf46vpU4tH7ZW/view?usp=sharing

все это будет в рамках уже существующего проекта, куда это нужно будет встроить как дополнительный раздел. подробности в переписке сообщу.