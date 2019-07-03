Нужно разработать лендинг или страницу уникального торгового предложения (УТП) направленного на выдачу свидетельств, удостоверений людям уже имеющим необходимые знания и опыт по профессии или должности. После проведения онлайн тестирования клиенту по почте приходят ...
Веб сервис push уведомления
нужна разработка сервиса по пуш уведомлениям. сервис предполагает собой сайт, через который можно заказать такие услуги. нужна будет небольшая админка. все подробности в лс.
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