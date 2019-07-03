Веб сервис push уведомления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок127 просмотров

нужна разработка сервиса по пуш уведомлениям. сервис предполагает собой сайт, через который можно заказать такие услуги. нужна будет небольшая админка. все подробности в лс.

6 лет назад
sergey2019
Сергей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров