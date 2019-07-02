Разработка УТП получения удостоверений онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок259 просмотров

Нужно разработать лендинг или страницу уникального торгового предложения (УТП) направленного на выдачу свидетельств, удостоверений людям уже имеющим необходимые знания и опыт по профессии или должности.

После проведения онлайн тестирования клиенту по почте приходят легитимные оригиналы документов о присвоенной квалификации.

Маркетологу нужно развернуть суть данного УТП и разложить по полочкам.

Веб-дизайнеру нужно согласовать и отрисовать макет.

6 лет назад
Dima81
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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