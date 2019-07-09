Написать парсер простой

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Завершен7 заявок198 просмотров

Необходимо парсить страницы с динамичного сайта. сразу скажу что там запросов ajax нет, весь контент встраивается в шаблон, сайт как я понимаю использует js. Пример https://mangalib.me/hu-he-yao-shi-lu/v1/c1/1 . надо парсить картинки и название. по сути это я дал ссылку одной главы. нужно phantom использовать или что-то похожее. по другому не получится достать

AJAXJavaScript
6 лет назад
bakhur
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$10
2 дня
все ок!
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Заявки фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад